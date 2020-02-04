الرئيس إلهام علييف: يجب أن تكون أذربيجان زعيمة في الثورة الصناعية الرابعة

باكو، 4 فبراير، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في مؤتمر منعقد في الثالث من فبراير مكرس لنتائج السنة الأولى من تنفيذ البرنامج الحكومي للتنمية الاجتماعية الاقتصادية الجهوية لفترة 2019-2023م لأقاليم جمهورية أذربيجان إن الحادث الأخير الذي يعكس عن أهمية البلد ودوره والموقف منه حادث إنشاء مركز إقليمي بباكو في الثورة الصناعية الرابعة بين منتدى دافوس وأذربيجان ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة أشار إلى أن هذا حدث ذي أهمية كبيرة موضحا أن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي منتدى رقم واحد عبر العالم ولا اعلى منه وهو رقم واحد في مجالي السياسة والاقتصاد على حد سواء وفي هذه المنطقة جنوب القوقاز واسيا الوسطى اختيار أذربيجان كمركز البتة حدث عظيم وقد وقعنا انا ورئيس المنتدى على مذكرة نية والآن تبدأ الأمور ويجب أن تكون أذربيجان زعيمة في الثورة الصناعية الرابعة كما يجدنا منتدى دافوس زعيما فعلينا أن نكون زعيما ولأن هذا يعني تنميتنا المستقبلية ويجب أن نضمن التقدم العلمي والتنمية الشاملة لنقود البلد إلى المستقبل ونحدثه".

واكد الرئيس إلهام علييف على أن هذا الحدث إنجازنا التالي وانتصارنا التالي.