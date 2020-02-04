السفير الأردني: مستعدون لدعم الارتقاء بالعلاقات بين اذرتاج وبترا الى مستوى جديد

باكو، 4 فبراير (أذرتاج).

ان الارتقاء بالتعاون بين وكالتي اذرتاج ووكالة الانباء الأردنية بترا الى مستوى جديد قد يعزز تبادل الاخبار والخبرة.

قيل هذا في لقاء جرى في مقر وكالة اذرتاج بين أصلان أصلانوف رئيس هيأة إدارة الوكالة الأذربيجانية أذرتاج وسامي غوشة سفير المملكة الهاشمية الأردنية في أذربيجان. تحدث الجانبان في اللقاء عن العلاقات بين البلدين ونوقشت مسائل التعاون في المجال الإعلامي وتنفيذ مشاريع مشتركة.

كما قيل في اللقاء ان العلاقات بين أذربيجان والأردن أسسها حيدر علييف الزعيم القومي الاذربيجاني والملك الحسين بن طلال المغفور لهما.

أكد اصلانوف ان الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والملك الأردني الملك عبدالله الثاني يبديان أهمية كبيرة لتوسيع التعاون في كافة الاتجاهات. كذلك تنمو العلاقات بين مجال الاعلام أيضا. وقعت اذرتاج مع بترا على معاهدة التعاون عام 2007. تتعاون الوكالتان عن كثب على المستوى الثنائي وفي إطار المنظمات الإعلامية الدولية. كما يوجد التعاون الوثيق بينهما في اطار اتحاد وكالات الانباء للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (يونا) الذي وكالة أذرتاج عضو في مكتبه التنفيذي. ويمكن توقيع الوكالتين على معاهدة جديدة تواكب المستجدات الإعلامية نظرا للتطور السريع الحالي لتكنولوجيا المعلومات.

قال السفير الأردني سامي غوشة انه يتابع الاخبار في موقع أذرتاج دائما ليتعرف على الاحداث المحلية والعالمية مشيرا الى دقة ووضوح المحتوى في اخبار الوكالة.

بدوره قال الدبلوماسي الأردني ان السفارة مستعدة لتقديم دعم للارتقاء بالعلاقات مع بترا الى مستوى جديد. وتحدث عن إمكانية تبادل الخبرات بين الوكالتين بتنظيم زيارات صحفيين لكلا الطرفين الى الأردن وأذربيجان لإعداد تقارير مصورة عنهما. وهذا يكون مثمرا لكلا الطرفين.

احيط السفير في اللقاء علما بخدمات الاخبار والفيديو والتصوير في الوكالة واجري تبادل الآراء حول التغطية الإعلامية لفعاليات السفارة وتنفيذ المشاريع المشتركة والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.