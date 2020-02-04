  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 5 فبراير شباط

    ٠٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٠٤]

    باكو، 4 فبراير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 5 فبراير شباط القادم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 5 فبراير شباط القادم.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 5 فبراير شباط
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢١]
    الرئيس إلهام علييف يحذر بعض البنوك
    ٠٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٦]
    الرئيس إلهام علييف: أوضاع الاقتصاد الكلي مستقرة تماما
    ٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٧]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 4 فبراير شباط
    ٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٦]
    البنوك تقرض 5ر97 في المائة من القروض
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 5 فبراير شباط