توسع تدابير مكافحة فيروس كورونا في أذربيجان

باكو، 5 فبراير، أذرتاج

توصلت المنظمة العالمية لصحة الحيوان(OIE) ومنظمة الصحة العالمية إلى أن فيروس كورونا الجديد 2019 (2019-nCoV) المنتشر حديثًا مصدره حيوانات. وبالتالي، وتم تثبيت دور الحيوانات والمنتجات الحيوانية، بما في ذلك الأسماك والمنتجات البحرية في ظهور الوباء الحالي وانتشاره مثلما في أوبئة سابقة من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) ومتلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (SARS).

أفادت أذرتاج نقلاً عن وكالة الأمن الغذائي، يعود سبب تسمية عائلة الفيروس إلى هيكلها التشريحي في شكل "تاج"، ويمكن لعدد من الفيروسات التي تنتمي إلى هذه العائلة أن تثير الالتهابات الحيوانية المنشأ. يختلف هذا الفيروس وراثياً عن جميع الفيروسات التاجية الأخرى، وتجدر الإشارة الخاصة إلى أن الوباء الحالي ينتشر بشكل أسرع.

بدأت لجنة العلوم التابعة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) ومجموعة العمل الخاصة بالحياة البرية بأبحاث مشتركة وبدأت المنظمة العالمية لصحة الحيوان OIE أولاً بإنشاء قسم "الأمراض الطارئة" في قانون الصحة للحيوانات البرية وإصدار التوصيات حول تقديم البلاغات العاجلة من الدول الأعضاء إلى المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) عبر "النظام العالمي للإبلاغ عن الوضع الصحي الحيواني (WAHIS).

في هذا الصدد، بدأت أذربيجان، بصفتها دولة عضو، مناقشات مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) في هذا الصدد، وسيتم إبلاغ المنظمة بانتظام بالتدابير الوقائية المتخذة في بلدنا. بموجب المبادرة المشتركة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية تم إطلاق "خارطة طريق" لدراسة فيروس 2019-nCoV ومكافحته.

تجدر الإشارة إلى أنه في إطار الإجراءات الوقائية، فرضت وكالة الأمن الغذائي قيوداً مؤقتة على استيراد الحيوانات الحية (بما في ذلك حيوانات الحدائق والحيوانات البرية) والأسماك والمأكولات البحرية من البلدان المعرضة لخطر العدوى. تمارس الإدارات الإقليمية للوكالة، وكذلك مختبرات معهد الأمن الغذائي العمل في النظام المكثف مع وضعها في حالة الاستنفار الخاص. في الوقت نفسه ، تُبذل جهود مشتركة مع السلطات المعنية لوضع القائمة بالمنتجات الغذائية التي تعتبر الآن محفوفة بالمخاطر بشكل خاص وتعزيز المراقبة على شبكة المبيعات وصيد الطيور المهاجرة واستخدامها كغذاء.