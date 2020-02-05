أغطاي بدلوف: أفكار القيادة الأرمنية حول طائرات سو 30 محسوبة إلى زيادة نفوذ الجيش

باكو، 5 فبراير، أذرتاج

في 27 يناير، أثارت الأنباء عن تحطم الطائرة المقاتلة الروسية الصنع من طراز Su-30SM في مقاطعة أم البواقي بشمال شرق الجزائر وعادت الشبهات بشأن سلامة هذا النوع من الطائرات إلى الأجندة. بحسب التقارير الواردة في وسائل الإعلام، توفي كل من الطيارين من الطائرة المقاتلة واللذان لم يتمكنا من قذف نفسهما بالمقعد المقذوف. حتى الآن، هناك معلومات عن تحطم أكثر من عشرين طائرة مقاتلة من التعديلات المختلفة من طراز Su-30 التي حصلت عليها أرمينيا من روسيا.

هذا ما صرح به العقيد المتقاعد أغطاي بدلوف الخبير في تحديد الإمكانات القتالية للقوات الجوية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج.

وأشار العقيد المتقاعد أغطاي بدلوف إلى أنه بالإضافة إلى زيادة حالات تحطم مقاتلات Su-30 ، فإنه تجدر الإشارة أيضًا إلى مواصفاتها التقنية القديمة وعدم وفائها بالمعايير الحديثة. على سبيل المثال، كانت مقاتلات Su-30MKI منذ التسعينات أحد الأسلحة الرئيسية في سلاح الجو الهندي. في الهند، تشكلت حوادث الطيران باشتراك مقاتلات Su-30MKI وأكثر من 10 % من إجمالي هذه الحوادث نتيجة اصطدامها بأسراب الطيور. يعد استخدام طائرات Su-30 التي يصعب استخدامها في الصراعات المسلحة ولا تصلح لمواجهة المخاطر واستغلالها مكلف للغاية. وبالتالي، فإن التكلفة لكل ساعة من هذه الطائرات أكثر من 50 ألف دولار. أدت القدرة المحدودة على المناورة وتكلفة التشغيل إلى قرار شركة هندوستان للملاحة الجوية تعليق إنتاج هذه الطائرات اعتباراً من مارس من هذا العام.

وهذا يعني ان القيادة الأرمنية تسعى من خلال الحديث عن طائرات سو 30 إلى زيادة نفوذ الجيش الذي انهار بالكامل.