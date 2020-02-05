باكو، 5 فبراير، أذرتاج

تلعب دائرة الدولة للتعبئة العامة والتجنيد للخدمة العسكرية وهياكلها الفرعية دوراً هاماً في تربية المواطنين الأذربيجانيين في الوطنية العسكرية وتعزيز روح الوطنية للمراهقين والشباب وتدريبهم على الكفاح من أجل استقلال بلادنا وسلامته الإقليمية. تقوم دائرة الدولة التي تستعد للاحتفال بالذكرى السنوية الثامنة لإنشائها بفعاليات ناجحة في إنجاز سياسة بناء الجيش التي حددها الرئيس والقائد العام إلهام علييف على أعلى المستوى.

أفادت أذرتاج أنه لا غنى عن خدمة جمعية "مركز الوطنية العسكرية وتدريب المتخصصين" المساهمة في تربية شبابنا بروح الوطنية العسكرية. لا يوجد في جمهوريتنا شخص لا يعرف المركز. يتخذ المركز الذي يركز دائماً على تربية مواطنينا بروح الوطنية والقومية والعقلية السليمة خطوات ملموسة في هذا الاتجاه.

قال رئيس الجمعية المساهمة نيازى إينالوف إنه تقع في أساس عملنا تقوية عزم شباب البلد الذي مزقته الحرب على النصر وتدريبهم كمحترفين عسكريين مؤهلين لإتقان أسرار إطلاق النار وإعدادهم كهدافين صائبين. لهذا السبب، إلى جانب التخصصات العسكرية الخاصة مثل القناصة والكشاف والطباخ والسائق، قبل عام تم إنشاء دورة إطلاق النار للمواطنين العاديين في المركز. بدأ الترويج الفعال للدورة لتعزيز الدورة بين الشباب. تم إنشاء العديد من الملصقات التي تعكس أهمية الدورة التدريبية ومسارها، وتم إنتاج مقاطع فيديو من حلقات دراسية تدريبية ونقلها إلى عشرات الآلاف من الناشطين من مستخدمي الشبكات الاجتماعية.

ونتيجة لذلك، تم فتح 14 مجموعة للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم من 13 إلى 60 عاماً حتى الآن. من بينهم تلاميذ وطلبة الدراسات العليا والماجستير والعاملون في الصحة والرياضيون وحراس الأمن وصغار أرباب الأعمال والحرفيون وموظفو البنوك والعسكريون في دائرة حدود الدولة وعدة موظفين في وزارة الدفاع والصناعة وجهاز الهجرة الحكومي وجهاز أمن الدولة. كانت 44% من المدربين في المجموعة من النساء. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الضباط المتدربين في دورات إطلاق النار بعقد الندوات والتدريبات المجانية حول مواضيع عسكرية مختلفة. يتم تقديم حلقات دراسية ودورات تدريبية حول المواضيع العسكرية بانتظام من قبل المدربين المهنيين في مجال الأسلحة النارية والضباط المحترفين العاملين حالياً في القوات المسلحة.

بالإضافة إلى المعارف النظرية في الدورة، تجري التعاليم العملية - التعامل الآمن مع الأسلحة ومعرفة الهدف من الأسلحة وقواعد تشغيل الأجزاء والآليات والخصائص التكتيكية والتقنية وقواعد التفكيك وتجميع الأسلحة وتعبئتها وتفريغها. كما تقوم بتدريس تقنيات التصويب الدقيق للهدف والإسعافات الأولية وتدريس القانون والتوجه والمهارات الطبوغرافية وغيرها من المهارات الأساسية. خلال الدورة، يجري إطلاق النار المجاني من بنادق من طراز TOZ-8 من عيار صغير وTOZ-17 بلوحة بصرية.

شدد نيازي إينالوف على أن الأعمال تجري وفقاً للمناهج الدراسية، لإعداد الطلبة المداومين في هذه الدورات كمتخصصين العسكريين القادرين على الخدمة في القوات المسلحة وحصول المداومين في دورات الرماية على خبرات ومهارات مكملة في الرماية والاستفادة منها في دروس التدريبات العملية. كذلك يدعى الشباب الناشطين على الدوام لحضور مركزنا وتجرى النقاشات المفتوحة معهم لجلبهم إلى عمل الوطنية العسكرية. أقيمت العلاقات مع طلبة العديد من مؤسسات التعليم العالي ومنظمات الشبيبة والجمعيات الرياضية والوسائل الإعلامية وتنفذ الأعمال التربوية العملية المنتظمة في روح الوطنية العسكرية.

في إطار مواصلة الأعمال المنجزة، كالعادة تجرى المسابقات الرياضية الفنية العسكرية في كل مرحلة تدريب بين الأطقم المشكلة من المداومين في الدورة والتي تكرس لذكرى ميلاد الزعيم الوطني حيدر علييف.

يمكننا أن نقول بكل تأكيد أن مركز الوطنية العسكرية وتدريب المتخصصين الذي تم إنشاؤها بموجب مرسوم رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة إلهام علييف في إطار دائرة الدولة للتعبئة العامة والتجنيد للخدمة العسكرية يقدم مساهمة كبيرة في تشكيل جيش الشباب المحبين للوطن والمدركين بصورة لائقة لمهام المواطنة والجاهز للدفاع عن الوطن.

كما تم تشكيل دورات الرماية المجانية لزيادة المعرفة ومهارات العسكرية لتلاميذ المدارس الثانوية في باكو. في هذه الدوارات التي تستغرق 45-90 دقيقة يقوم الطلب إلى جانب تتفكيك وتجميع الأسلحة وكذلك بإطلاق الرصاص من سلاح TOZ-8 بحجم 5.6 مم. وبالإضافة إلى ذلك ، فيما يتعلق بتنفيذ المراسيم ذات الصلة من مجلس الوزراء، وعلى أساس طلب القوات المسلحة تم تدريب عدد مطلوب من السائقين كأخصائيين عسكريين خاصين في مرحلتي التدريب الأولى والثانية لعام 2019.

بعد الاطلاع عن كثب على أنشطة المركز، يمكننا أن نقول على وجه اليقين إنه لدينا الخريجين الذين يصيبون اليوم الأهداف الشرطية بدقة، سيقومون بنفس الشيء ضد الأعداء في ساحة المعركة. كل هذا أصبح ممكنًا نتيجة أداء مركز الوطنية العسكرية وتدريب المتخصصين لدى دائرة الدولة للتعبئة العامة والتجنيد للخدمة العسكرية مهامها على أعلى المستوى.