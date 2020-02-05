تراجع طلب الصين على النفط بنسبة 20 %

باكو، 5 فبراير، أذرتاج

انخفض الطلب الصيني على النفط الخام بنسبة 20 %.

تفيد وكالة أذرتاج نقلاً عن وسائل الإعلام الأجنبية، فإن فيروس كورونا الذي له تأثير سلبي على الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قد قلل أيًضا من الطلب على النفط.

وفقا للمصادر، تراجع الطلب على النفط في الصين بمقدار 3 ملايين برميل يوميا. هذا الرقم يعادل 20 % من إجمالي استهلاك الصين.

يعد هذا أكبر انخفاض في الطلب منذ الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009 وأكبر انخفاض في الاستهلاك منذ 11 سبتمبر في الولايات المتحدة

تعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، حيث تفوقت على الولايات المتحدة في عام 2016. لذلك فإن أي تغيير في استهلاك النفط في الصين سيكون له تأثير كبير على سوق الطاقة العالمية. يعادل استهلاك الصين اليومي البالغ 14 مليون برميل من النفط إجمالي استهلاك فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا واليابان وجمهورية كوريا.