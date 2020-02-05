الثلوج والأمطار الغزيرة تتسبب في عواقب وخيمة في جورجيا

تبليسي، 5 فبراير، أذرتاج

أدت تساقط الثلوج الكثيفة والأمطار الغزيرة في جورجيا إلى مشاكل خطيرة. حظرت حركة الشاحنات الكبيرة والمركبات بالمقطورة وشبه المقطورة في الجزء غدافوري –كوبي من الطريق السريع الوحيد الذي يربط بين جورجيا وروسيا بسبب الثلوج الغزيرة والعواصف الثلجية والثلوج المنهارة.

تفيد أذرتاج أنه نتيجة لانهيار التربة في مقاطعة كيده في منطقة أجارستان، وقعت قرية ماخونتسيتي في العزلة. لم يبلغ عن أي إصابة نتيجة هطول الأمطار الغزيرة.

نتيجة للانهيار الارضي، أغلق الطريق السريع الرئيسي الذي يربط باتومي بقرية خولو وشلت حركة المرور.

وقد استخدمت المعدات الخاصة في تطهير الطريق. أبلغت الجهات المعنية عن استئناف حركة المرور على الطريق قريباً.

ومع ذلك، فإن الأمطار والرياح وكذلك الإعصار تعرقل أعمال الإصلاح والترميم.

خطائي عزيزوف

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

تبليسي