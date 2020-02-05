  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    الثلوج والأمطار الغزيرة تتسبب في عواقب وخيمة في جورجيا

    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٤٣]

    تبليسي، 5 فبراير، أذرتاج

    أدت تساقط الثلوج الكثيفة والأمطار الغزيرة في جورجيا إلى مشاكل خطيرة. حظرت حركة الشاحنات الكبيرة والمركبات بالمقطورة وشبه المقطورة في الجزء غدافوري –كوبي من الطريق السريع الوحيد الذي يربط بين جورجيا وروسيا بسبب الثلوج الغزيرة والعواصف الثلجية والثلوج المنهارة.

    تفيد أذرتاج أنه نتيجة لانهيار التربة في مقاطعة كيده في منطقة أجارستان، وقعت قرية ماخونتسيتي في العزلة. لم يبلغ عن أي إصابة نتيجة هطول الأمطار الغزيرة.

    نتيجة للانهيار الارضي، أغلق الطريق السريع الرئيسي الذي يربط باتومي بقرية خولو وشلت حركة المرور.

    وقد استخدمت المعدات الخاصة في تطهير الطريق. أبلغت الجهات المعنية عن استئناف حركة المرور على الطريق قريباً.

    ومع ذلك، فإن الأمطار والرياح وكذلك الإعصار تعرقل أعمال الإصلاح والترميم.

    خطائي عزيزوف

    المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

    تبليسي

    AZERTAG.AZ :الثلوج والأمطار الغزيرة تتسبب في عواقب وخيمة في جورجيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [١٠:٥‎٥‎]
    تراجع طلب الصين على النفط بنسبة 20 %
    ٠٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٣٣]
    وكالتا (كونا) و(جيبوتي) توقعان غدا اتفاقية تعاون
    ٠٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٦]
    اسحق جهانكيري: إيران لا يمكنها الانتفاع بملياراتها الموجودة في كوريا الجنوبية واليابان
    ٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٤]
    الحكومة الجورجية: إعداد مشروع قانون حول نوع جديد للنقل المتعدد الوسائط
    الثلوج والأمطار الغزيرة تتسبب في عواقب وخيمة في جورجيا