بيان وزارة الصحة حول أحوال المحتجزين لدى المؤسسة الطبية الخاصة للأمراض المعدية وصلوا إلى الوطن الغالي عن طريق رحلات عابرة من إسطنبول ودبي وموسكو

باكو، 5 فبراير، أذرتاج

يحتجز 7 أشخاص وافدين من الصين لدى قسم الأمراض المعدية بالمركز الطبي الإكلينيكي في العاصمة باكو.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الصحة أن الطالب الأذربيجاني من مواليد 1992م المتعلم في بكين عاد إلى الوطن برفقة زوجته من مواليد عام 1993م ولا شكاية عنهما وخضعا للفحوص الطبية الخاصة.

والمحتجز الآخر هو الطالب الأذربيجاني في مدينة جينخوا الصينية من مواليد 1998م وحرارته مألوفة ولا شكاية منه وأخذت عنه عينات وخاضع حاليا للفحوص الطبية الخاصة.

والشخص الآخر المحتجز تحت الحجر الصحي الطاب الأذربيجاني من مواليد 1998م من المتعلمين في مدينة جينخوا الصينية وحرارته مألوفة ولا شكاية منه.

ويخضع المواطن الأذربيجاني من مواليد 1997م من المتعلمين في مدينة شاندونغ الصينية للفحوص الطبية الخاصة ولا شكاية منه وما كانت له أية صلة بالمرضى.

والمواطنة الأذربيجانية من المتعلمين في مدينة زيانغ الصينية من مواليد 1997م لا شكاية منها وحرارتها مألوفة وخاضعة حاليا للفحوص الطبية الخاصة.

كما أن حرارة المواطن الأذربيجاني الطالب في مدينة بكين من مواليد 1994م مألوفة وخضع للفحوص الطبية الخاصة ولا مشكلة في أحواله الصحية.

وقالت الوزارة في البيان إن المذكورين أعلاه وصلوا إلى الوطن الغالي عن طريق رحلات عابرة من إسطنبول ودبي وموسكو.

وما اكتشفت أية مشكلة حتى الآن في أحوالهم الصحية وسيسرحون من المركز الطبي عند انتهاء فترة الحجر الصحي.