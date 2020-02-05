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    اقتصاد


    صندوق النفط يكشف عن حجم تعاملاته لدى المزادات للنقود الأجنبية خلال يناير

    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٠٠]

    باكو، 5 فبراير، أذرتاج

    قال صندوق النفط الحكومي في بيان إنه باع في المزادات للنقود الأجنبية خلال شهر يناير الماضي 2ر300 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :صندوق النفط يكشف عن حجم تعاملاته لدى المزادات للنقود الأجنبية خلال يناير
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