صندوق النفط يكشف عن حجم تعاملاته لدى المزادات للنقود الأجنبية خلال يناير
AzerTAg.az
٠٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٠٠]
باكو، 5 فبراير، أذرتاج
قال صندوق النفط الحكومي في بيان إنه باع في المزادات للنقود الأجنبية خلال شهر يناير الماضي 2ر300 مليون دولار.
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