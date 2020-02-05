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    جدول الجولة الرابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم

    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٣٢]

    باكو، 5 فبراير، أذرتاج

    أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الرابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى للموسم الجديد 2019/2020م.

    أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام يومي 6-7 فبراير الساعة 14.00.

    6 فبراير، الخميس

    سومغايت الرديف – قراداغ لوكباتان، الحكم الله وردييف، ملعب كابتال بنك ارينا، سومغايت

    كشله الرديف – نفطجي الرديف، الحكم أحمدوف، ملعب أذال أرينا، باكو

    الجيش الرياضي – كبز كنجة، الحكم حاجييف، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، باكو

    صباح الرديف – زاقاتالا، الحكم أومودلو، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا الأستاذ الاحتياطي، باكو

    7 فبراير، الجمعة

    توران طاووس – صبائل الرديف، الحكم حسنوف، ملعب مجمع شمكير الأولمبي الرياضي، شمكير

    ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

    1 صبائل 12 8 3 1 26-9 27

    2 زاقاتالا 12 8 1 3 22-10 25

    3 توران طاووس 12 8 0 4 23-16 24

    4 صباح 12 7 1 4 18-14 22

    5 نفطجي 12 5 3 4 16-11 18

    6 سومغايت 12 5 3 4 16-16 18

    7 كشله 12 5 3 4 19-15 18

    8 كبز 12 5 3 4 14-13 18

    9 قراباغ 12 5 0 7 26-18 15

    10 الجيش الرياضي 12 3 4 5 14-18 13

    11 أقصو 12 4 1 7 13-27 13

    12 زيرة 12 2 1 9 13-31 7

    13 قراداغ لوكباتان 12 1 1 10 5-27 4

    ويستريح في هذه الجولة نادي قراباغ الرديف .

    ولا تنظم مباراة أقصو – زيرة الرديف بسبب إبعاد نادي أقصو عن دوري الدرجة الأولى.

    ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ الرديف برصيد 13 هدفا.

    AZERTAG.AZ :جدول الجولة الرابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم
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