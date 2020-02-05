جدول الجولة الرابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم

باكو، 5 فبراير، أذرتاج

أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الرابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى للموسم الجديد 2019/2020م.

أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام يومي 6-7 فبراير الساعة 14.00.

6 فبراير، الخميس

سومغايت الرديف – قراداغ لوكباتان، الحكم الله وردييف، ملعب كابتال بنك ارينا، سومغايت

كشله الرديف – نفطجي الرديف، الحكم أحمدوف، ملعب أذال أرينا، باكو

الجيش الرياضي – كبز كنجة، الحكم حاجييف، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، باكو

صباح الرديف – زاقاتالا، الحكم أومودلو، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا الأستاذ الاحتياطي، باكو

7 فبراير، الجمعة

توران طاووس – صبائل الرديف، الحكم حسنوف، ملعب مجمع شمكير الأولمبي الرياضي، شمكير

ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

1 صبائل 12 8 3 1 26-9 27

2 زاقاتالا 12 8 1 3 22-10 25

3 توران طاووس 12 8 0 4 23-16 24

4 صباح 12 7 1 4 18-14 22

5 نفطجي 12 5 3 4 16-11 18

6 سومغايت 12 5 3 4 16-16 18

7 كشله 12 5 3 4 19-15 18

8 كبز 12 5 3 4 14-13 18

9 قراباغ 12 5 0 7 26-18 15

10 الجيش الرياضي 12 3 4 5 14-18 13

11 أقصو 12 4 1 7 13-27 13

12 زيرة 12 2 1 9 13-31 7

13 قراداغ لوكباتان 12 1 1 10 5-27 4

ويستريح في هذه الجولة نادي قراباغ الرديف .

ولا تنظم مباراة أقصو – زيرة الرديف بسبب إبعاد نادي أقصو عن دوري الدرجة الأولى.

ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ الرديف برصيد 13 هدفا.