جدول الجولة الرابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم
AzerTAg.az
باكو، 5 فبراير، أذرتاج
أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الرابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى للموسم الجديد 2019/2020م.
أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام يومي 6-7 فبراير الساعة 14.00.
6 فبراير، الخميس
سومغايت الرديف – قراداغ لوكباتان، الحكم الله وردييف، ملعب كابتال بنك ارينا، سومغايت
كشله الرديف – نفطجي الرديف، الحكم أحمدوف، ملعب أذال أرينا، باكو
الجيش الرياضي – كبز كنجة، الحكم حاجييف، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، باكو
صباح الرديف – زاقاتالا، الحكم أومودلو، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا الأستاذ الاحتياطي، باكو
7 فبراير، الجمعة
توران طاووس – صبائل الرديف، الحكم حسنوف، ملعب مجمع شمكير الأولمبي الرياضي، شمكير
ت الأندية ل ف ت خ هـ ن
1 صبائل 12 8 3 1 26-9 27
2 زاقاتالا 12 8 1 3 22-10 25
3 توران طاووس 12 8 0 4 23-16 24
4 صباح 12 7 1 4 18-14 22
5 نفطجي 12 5 3 4 16-11 18
6 سومغايت 12 5 3 4 16-16 18
7 كشله 12 5 3 4 19-15 18
8 كبز 12 5 3 4 14-13 18
9 قراباغ 12 5 0 7 26-18 15
10 الجيش الرياضي 12 3 4 5 14-18 13
11 أقصو 12 4 1 7 13-27 13
12 زيرة 12 2 1 9 13-31 7
13 قراداغ لوكباتان 12 1 1 10 5-27 4
ويستريح في هذه الجولة نادي قراباغ الرديف .
ولا تنظم مباراة أقصو – زيرة الرديف بسبب إبعاد نادي أقصو عن دوري الدرجة الأولى.
ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ الرديف برصيد 13 هدفا.
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