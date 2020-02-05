رئيس الانتخابات المركزية يستقبل بعثة منظمة شانغهاي للتعاون

باكو، 5 فبراير، أذرتاج

استقبل رئيس لجنة الانتخابات المركزية مظاهر بناهوف في الخامس من فبراير اليوم بعثة منظمة شانغهاي للتعاون التي تزور أذربيجان لمتابعة سير الانتخابات البرلمانية المبكرة.

أفادت أذرتاج أن رئيس اللجنة أعرب عن امتنانه من استقبال بعثة منظمة شانغهاي للتعاون.

واكد رئيس اللجنة أن المؤسسة التي يرأسها تخصص دائما أهمية كبيرة للتعاون مع المنظمات الدولية مضيفا أن الانتخابات المنظمة في أذربيجان تتابع باهتمام من جانب المجتمعين المحلي والدولي دائما.

وعبر أعضاء البعثة عن الشكر على حفاوة الاستقبال لدى مقر اللجنة مهتمين بالأعمال التحضيرية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر تنظيمها بعد بضعة أيام. ورد رئيس اللجنة على أسئلة البعثة لافتا إلى الخطوات المتخذة من اجل ضمان حقوق المرشحين والناخبين في البلد بالمستوى العالية وزاد أن البلد هيأ كل ظرف ضروري لتنظيم الانتخابات الحالية حرا وعادلا ونزيها.

وجرى في اللقاء تبادل وجهات نظر حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.