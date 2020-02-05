بحضور المدير العام للإيسيسكو.. إطلاق فعاليات القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية رسميا 5 أبريل

باكو، 5 فبراير (اذرتاج).

شاركت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في الاجتماع التنسيقي مع وزارة الثقافة المصرية، واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، بمناسبة الاحتفاء بالقاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2020 عن المنطقة العربية، وذلك في الفترة من 2 إلى 3 فبراير 2020، في إطار التحضير لهذا الحدث.

وتم خلال هذا الاجتماع التنسيق مع الجهات المصرية ذات الصلة لوضع برنامج الاحتفاء ومناقشة الأنشطة والفعاليات التي تعتزم جمهورية مصر العربية ومنظمة الإيسيسكو تنفيذها خلال هذا العام، وتم الاتفاق على تدشين الحفل الرسمي لانطلاق الفعاليات يوم 5 ابريل المقبل بحضور معالي المدير العام للمنظمة الدكتور سالم بن محمد المالك.

وقد عقدت وزارة الثقافة المصرية مؤتمراً صحفياً مساء يوم 3 فبراير بمقر معرض القاهرة للدولي للكتاب للإعلان عن الخطوط العريضة لبرنامج تنصيب القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2020، أعلنت خلاله وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والسيد نجيب الغياتي، مدير الثقافة بالإيسيسكو، بدء انطلاق الفعاليات مباشرة بعد انتهاء الدورة الأربعين للمجلس التنفيذي للإيسيسكو وإقراره جملة من التعديلات الضرورية لتطبيق الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمنظمة، وفي مقدمتها اعتماد مسماها الجديد: منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة. وهي مناسبة لتشكل مدينة القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي الانطلاقة الفعلية لهذا التحول الاستراتيجي لرؤية المنظمة، خاصة وأنها حاضرة تمثل الأنموذج المثالي لهذه الرؤية الجديدة، حيث كانت دائما ملتقى للأديان والثقافات والأعراق والعيش المشترك.

وقد مثل الإيسيسكو في الاجتماع كل من السيد نجيب الغياتي، مدير الثقافة بالإيسيسكو، والدكتور عبد الإله بنعرفة المستشار الثقافي للمدير العام، والدكتور أسامة النحاس، اختصاصي برامج بمديرية الثقافة.