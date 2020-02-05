تحذير من الإعصار في إسطنبول
AzerTAg.az
٠٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:١٣]
إسطنبول، 5 فبراير (أذرتاج).
تحذر الأرصاد الجوية التركية من التغير الشديد لحالة الطقس في إسطنبول وانخفاض درجة الحرارة 20 درجة. سترتفع سرعة الرياح في المدينة لتصل الى 100 كيلومتر في الساعة. لذلك أعلنت ان تحركات بعض السفن في مضيق بوسفور ستؤجّل.
جونيل مليكوفا
المراسل الخاص لأذرتاج
اسطنبول
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