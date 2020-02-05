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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الخارجية القيرغيزي

    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٥‎]

    باكو، 5 فبراير، أذرتاج

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الخامس من فبراير شباط اليوم وزير الخارجية القيرغيزي جنكيز أيداربيكوف.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الخارجية القيرغيزي
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