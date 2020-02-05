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    أخبار عالمية


    البريد البلغاري يوقف قبول الطرود البريدية من الصين

    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٢٦]

    صوفيا، 5 فبراير (أذرتاج).

    أعلن البريد الوطني البلغاري انه يوقف قبول الطرود البريدية من الصين. يقال ان القرار اتخذ بسبب توقف الرحلات الجوية لشركات الطيران التي يتعاون معها البريد في اتجاد بكين وشنغهاي وقوانجزو.

    اقبال حاجييف

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    صوفيا

    AZERTAG.AZ :البريد البلغاري يوقف قبول الطرود البريدية من الصين
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