صوفيا، 5 فبراير (أذرتاج). أعلن البريد الوطني البلغاري انه يوقف قبول الطرود البريدية من الصين. يقال ان القرار اتخذ بسبب توقف الرحلات الجوية لشركات الطيران التي يتعاون معها البريد في اتجاد بكين وشنغهاي وقوانجزو. اقبال حاجييف المراسل الخاص لأذرتاج صوفيا

AZERTAG.AZ : البريد البلغاري يوقف قبول الطرود البريدية من الصين

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