عسكريون أذربيجانيون يشاركون في استعراض عسكري في موسكو

باكو، 5 فبراير (اذرتاج).

سيشارك عسكريون من الجيش الاذربيجاني في استعراض عسكري مكرس لذكرى مرور 75 عاما على الانتصار على الفاشية في 9

مايو بموسكو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان وفدا مكونا من 75 عسكريا اذربيجانيا وحملة الراية من الجيش الاذربيجاني سيشاركون في الاستعراض.