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    سياسة


    عسكريون أذربيجانيون يشاركون في استعراض عسكري في موسكو

    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٢]

    باكو، 5 فبراير (اذرتاج).

    سيشارك عسكريون من الجيش الاذربيجاني في استعراض عسكري مكرس لذكرى مرور 75 عاما على الانتصار على الفاشية في 9

    مايو بموسكو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان وفدا مكونا من 75 عسكريا اذربيجانيا وحملة الراية من الجيش الاذربيجاني سيشاركون في الاستعراض.

    AZERTAG.AZ :عسكريون أذربيجانيون يشاركون في استعراض عسكري في موسكو
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