عسكريون أذربيجانيون يشاركون في استعراض عسكري في موسكو
AzerTAg.az
٠٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٢]
باكو، 5 فبراير (اذرتاج).
سيشارك عسكريون من الجيش الاذربيجاني في استعراض عسكري مكرس لذكرى مرور 75 عاما على الانتصار على الفاشية في 9
مايو بموسكو.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان وفدا مكونا من 75 عسكريا اذربيجانيا وحملة الراية من الجيش الاذربيجاني سيشاركون في الاستعراض.
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