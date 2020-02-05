السفير البولندي الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير خارجية أذربيجان

باكو، 5 فبراير، أذرتاج

استقبل وزير خارجية أذربيجان إيلمار محمدياروف سفير بولندا المعين حديثاً رافال بوبورسكي.

هنأ وزير الخارجية إيلمار محمدياروف السفير البولندي رافال بوبورسكي على تعيينه، وأعرب عن أمله في أن يسهم في تعزيز تطوير العلاقات بين البلدين.

أكد الجانبان على أهمية تطوير التعاون بين أذربيجان وبولندا في المجالات الاقتصادية والتجارية والنقل والسياحة والثقافية وغيرها. كما تمت مناقشة الجوانب الإنسانية للتعاون.

أشار الجانبان إلى المستوى العالي من التبادلات والاجتماعات بين البلدين. وقد أشير بارتياح إلى أن تنمية التعاون بين أذربيجان وبولندا في مجالي النقل والطاقة نوقشت خلال الاجتماع المثمر والفعال بين رئيسي البلدين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

قدم السفير رافال بوبورسكي صورة أوراق اعتماده للوزير إيلمار محمدياروف وقال إنه سيبذل كل ما في وسعه لتطوير العلاقات الثنائية خلال فترة عمله الدبلوماسي.

تمنى الوزير ايلمار محمدياروف للسفير النجاح في عمله الدبلوماسي.