  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    السفير البولندي الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير خارجية أذربيجان

    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٢]

    باكو، 5 فبراير، أذرتاج

    استقبل وزير خارجية أذربيجان إيلمار محمدياروف سفير بولندا المعين حديثاً رافال بوبورسكي.

    هنأ وزير الخارجية إيلمار محمدياروف السفير البولندي رافال بوبورسكي على تعيينه، وأعرب عن أمله في أن يسهم في تعزيز تطوير العلاقات بين البلدين.

    أكد الجانبان على أهمية تطوير التعاون بين أذربيجان وبولندا في المجالات الاقتصادية والتجارية والنقل والسياحة والثقافية وغيرها. كما تمت مناقشة الجوانب الإنسانية للتعاون.

    أشار الجانبان إلى المستوى العالي من التبادلات والاجتماعات بين البلدين. وقد أشير بارتياح إلى أن تنمية التعاون بين أذربيجان وبولندا في مجالي النقل والطاقة نوقشت خلال الاجتماع المثمر والفعال بين رئيسي البلدين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

    قدم السفير رافال بوبورسكي صورة أوراق اعتماده للوزير إيلمار محمدياروف وقال إنه سيبذل كل ما في وسعه لتطوير العلاقات الثنائية خلال فترة عمله الدبلوماسي.

    تمنى الوزير ايلمار محمدياروف للسفير النجاح في عمله الدبلوماسي.

    AZERTAG.AZ :السفير البولندي الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير خارجية أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٩]
    رئيس الانتخابات المركزية يستقبل بعثة منظمة شانغهاي للتعاون
    ٠٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٠٨]
    السفير الأردني: مستعدون لدعم الارتقاء بالعلاقات بين اذرتاج وبترا الى مستوى جديد
    ٠٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٠٠]
    الرئيس إلهام علييف: يجب أن تكون أذربيجان زعيمة في الثورة الصناعية الرابعة
    ٠٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٤٣]
    الرئيس الأذربيجاني: بلدنا تطور بنجاح عموما العام الماضي
    السفير البولندي الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير خارجية أذربيجان السفير البولندي الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير خارجية أذربيجان