الرئيس إلهام علييف يخصص 6ر17 مليون مانات لبناء للطرق البرية في قسم بالاكن من طريق يفلاخ – زاقاتالا – حدود جورجيا

باكو، 5 فبراير، أذرتاج

وقع الرئيس إلهام علييف في الخامس من فبراير شباط اليوم على مرسوم "في التدابير الرامية إلى بناء الطريق البري يفلاخ – زاقاتالا – حدود جورجيا 155كم – قولار – تولو – تالالر – شريف – آجيلق بناء – قايسه في محالظة بالاكن".

أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على تخصيص 6ر17 مليون مانات من الأموال المخصصة لبناء وإعادة بناء الطرق البرية في تقسيم استثمارات الأموال الحكومية الأساسية في ميزانية الدولة لعام 2020م للوكالة الحكومية للطرق البرية بغية بناء الطريق البري يفلاخ – زاقاتالا – حدود جورجيا 155كم – قولار – تولو – تالالر – شريف – آجيلق بناء – قايسه الذي يربط بين 7 مناطق سكنية يقطنها 30 ألف نسمة.

يذكر أن أذربيجان تحتل اليوم المركز الـ27 في جودة الطرق البرية عبر العالم وبنيت في البلد خلال مدة الـ16 سنة الأخيرة 16 الفا و700 كم من الطرق البرية وبلغ طول الطرق البرية المبنية العام الماضي 1300 كم.