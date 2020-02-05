جدول الجولة السادسة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم

باكو، 5 فبراير، أذرتاج

أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة السادسة عشرة بدوري الممتاز للموسم الجديد 2019/2020م.

أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام يومي 7 و8 فبراير الحالي وستبث بالبث الحي عبر قناة سي بي سي سبورت.

7 فبراير، الجمعة

صباح – غابالا، الحكم حمزة زاده، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا، باكون الساعة 19.00

كشله – صبائل، الحكم أقايف، ملعب أسك أرينا، باكو، الساعة 21.00

8 فبراير، السبت

سومغايت – زيره، الحكم محمدوف، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت، الساعة 17.30

قراباغ – نفطجي، الحكم جباروف، ملعب الجمهورية باسم توفيق بهراموف، باكو، الساعة 20.00

ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

1 قراباغ 15 10 4 1 25-7 34

2 كشله 15 7 5 3 20-13 26

3 نفطجي 15 7 5 3 23-12 26

4 زيره 15 5 5 5 20-22 20

5 سومغايت 15 5 4 6 19-21 19

6 صباح 15 3 4 8 14-20 13

7 غابالا 15 3 4 8 15-26 13

8 صبائل 15 3 3 9 10-25 12

ويتصدر قائمة الهدافين 3 لاعبين برصيد 6 أهداف.