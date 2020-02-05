باكو، 5 فبراير، أذرتاج تقام الجولة الرابعة من مبارات مهرجان الشطرنج (A masters) و B (U 2000)في 5 فبراير في مدينة تشابهار الإيرانية. تفيد أذرتاج أنه في الجولة، سيتنافس ممثلونا مع الرياضيين المحليين. سيتنافس أذر مرزاييف بسيد كيان بورموسافي وهابيل جوادوف بأبتين أتاخان وستواجه خاتون باقروفا محرم أحمديان في مباراتB . تجدر الإشارة إلى أن خاتون باقروف حصلت على أكبر عدد من النقاط في الجولات السابقة وصعدت إلى المركز الأول ويحتل أذر مرزاييف وهابيل جوادوف المركز 6 والمركز 12 برصيد نقطتين. تجري المباريات على أساس النظام السويسري المكون من تسع جولات.

AZERTAG.AZ : اليوم، يتنافس لاعبونا في الشطرنج في الجولة الرابعة من المهرجان الجاري في إيران

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