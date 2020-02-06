أسعار النفط بالمصافق العالمية
AzerTAg.az
٠٦.٠٢.٢٠٢٠ [١١:١٧]
باكو، 6 فبراير، أذرتاج
ارتفعت أسعار النفط بالمصافق العالمية.
أفادت أذرتاج أن برميل البترول من نوع "برنت" يعرض بقيمة 53ر56 دولارا في مصفق انتركونتيننتال للعقود المستقبلية بلندن بعد نمو مسجل قدر 25ر1 دولار فيما يباع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 12ر52 دولارا في بورصة "نايمكس" لتداول السلع بنيويورك بعد نمو سعره قدر 37ر1 دولار.
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