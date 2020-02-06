  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أزمة فيروس كورونا تزيل ثلث الطلب العالمي بالنفط

    ٠٦.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٥‎٦]

    باكو، 6 فبراير، أذرتاج

    تزيل أزمة فيروس كورونا ثلث الطلب العالمي بالنفط.

    أفادت أذرتاج أن أزمة فيروس كورونا تؤثر على الرحلات والسياحة وبالتالي تسبب بانخفاض استهلاك الوقود والمحروقات وفي الوقت ذاته تؤثر سلبيا في التبادل التجاري العالمي حيث أن سعر النفط الخام في السوق العالمية تراجع حوالي 20 في المائة منذ مطلع شهر يناير.

    وترى بي بي أن هذه الأزمة تزيل ثلث الطلب العالمي بالنفط.

    وفيما يخص منظمة البلاد المصدرة للنفط أوبك فتتوقع بدورها انخفاض الطلب بالنفط خلال مدة ستة أشهر تالية قدر 400 ألف برميل يوميا.

    AZERTAG.AZ :أزمة فيروس كورونا تزيل ثلث الطلب العالمي بالنفط
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠٢.٢٠٢٠ [١١:١٨]
    ارتفاع سعر برميل أذري لايت
    ٠٦.٠٢.٢٠٢٠ [١١:١٧]
    أسعار النفط بالمصافق العالمية
    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٠]
    ارتفاع سعر برميل أذري لايت
    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٣٥‎]
    أسعار النفط بالمصافق العالمية
    أزمة فيروس كورونا تزيل ثلث الطلب العالمي بالنفط