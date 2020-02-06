أزمة فيروس كورونا تزيل ثلث الطلب العالمي بالنفط

باكو، 6 فبراير، أذرتاج

تزيل أزمة فيروس كورونا ثلث الطلب العالمي بالنفط.

أفادت أذرتاج أن أزمة فيروس كورونا تؤثر على الرحلات والسياحة وبالتالي تسبب بانخفاض استهلاك الوقود والمحروقات وفي الوقت ذاته تؤثر سلبيا في التبادل التجاري العالمي حيث أن سعر النفط الخام في السوق العالمية تراجع حوالي 20 في المائة منذ مطلع شهر يناير.

وترى بي بي أن هذه الأزمة تزيل ثلث الطلب العالمي بالنفط.

وفيما يخص منظمة البلاد المصدرة للنفط أوبك فتتوقع بدورها انخفاض الطلب بالنفط خلال مدة ستة أشهر تالية قدر 400 ألف برميل يوميا.