باكو، 6 فبراير، أذرتاج استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في السادس من فبراير شباط اليوم القائد الأعلى لقوات تحالف الناتو في أوروبا تود فولترس مع الوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل القائد الأعلى لتحالف الناتو في أوروبا مع الوفد المرافق له

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