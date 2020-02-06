الرئيس إلهام علييف يستقبل القائد الأعلى لتحالف الناتو في أوروبا مع الوفد المرافق له
AzerTAg.az
٠٦.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٢١]
باكو، 6 فبراير، أذرتاج
استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في السادس من فبراير شباط اليوم القائد الأعلى لقوات تحالف الناتو في أوروبا تود فولترس مع الوفد المرافق له.
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