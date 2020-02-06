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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يقدم وسام "الشرف" إلى ميخائل قوسمان

    ٠٦.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٣٨]

    باكو، 6 فبراير، أذرتاج

    قدم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في السادس من فبراير شباط اليوم وسام "الشرف" إلى النائب الأول للمدير العام لوكالة تاس الروسي ميخائل قوسمان.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يقدم وسام "الشرف" إلى ميخائل قوسمان
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    الرئيس إلهام علييف يقدم وسام "الشرف" إلى ميخائل قوسمان الرئيس إلهام علييف يقدم وسام "الشرف" إلى ميخائل قوسمان الرئيس إلهام علييف يقدم وسام "الشرف" إلى ميخائل قوسمان الرئيس إلهام علييف يقدم وسام "الشرف" إلى ميخائل قوسمان الرئيس إلهام علييف يقدم وسام "الشرف" إلى ميخائل قوسمان الرئيس إلهام علييف يقدم وسام "الشرف" إلى ميخائل قوسمان الرئيس إلهام علييف يقدم وسام "الشرف" إلى ميخائل قوسمان الرئيس إلهام علييف يقدم وسام "الشرف" إلى ميخائل قوسمان الرئيس إلهام علييف يقدم وسام "الشرف" إلى ميخائل قوسمان