  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس مجلس مديري شركة ستادلر رايل أج

    ٠٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:١٠]

    باكو، 6 فبراير، أذرتاج

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان في السادس من فبراير شباط اليوم رئيس مجلس مديري شركة ستادلر رايل أج.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس مجلس مديري شركة ستادلر رايل أج
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٦.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٣٨]
    الرئيس إلهام علييف يقدم وسام "الشرف" إلى ميخائل قوسمان
    ٠٦.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٢١]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل القائد الأعلى لتحالف الناتو في أوروبا مع الوفد المرافق له
    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الخارجية القيرغيزي
    ٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٣٥‎]
    مؤتمر نتائج السنة الأولى لتنفيذ البرنامج الحكومي للتنمية الاجتماعية الاقتصادية الجهوية لفترة 2019-2023م
    الرئيس إلهام علييف يشارك في المؤتمر
    الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس مجلس مديري شركة ستادلر رايل أج الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس مجلس مديري شركة ستادلر رايل أج