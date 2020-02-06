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    وزير الخارجية يلتقي بنظيره التركي

    ٠٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٠٨]

    باكو، 6 فبراير، أذرتاج

    التقى وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف في السادس من فبراير شباط اليوم بنظيره التركي مولود جاويش اوغلو على هامش الجلسة غير الاعتيادية لوزراء الخارجية للدول الأعضاء لدى مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية في باكو.

    أفادت أذرتاج أن اللقاء بحث آفاق تطوير التعاون ضمن المنظمة.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية يلتقي بنظيره التركي
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