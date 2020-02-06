باكو، 6 فبراير، أذرتاج بدأت فعاليات جلسة غير اعتيادية لوزراء الخارجية للبلدان الأعضاء لدى مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية في باكو السادس من فبراير شباط اليوم. أفادت أذرتاج أن وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف افتتح الجلسة مفيدا أن جدول أعمالها غنية. وتبحث الجلسة عددا من المسائل بما فيه مسائل التعاون مع بلدان غير أعضاء للمنظمة. وسيعقد مؤتمر صحفي في نتائج الجلسة.

AZERTAG.AZ : بدء فعاليات جلسة غير اعتيادية لوزراء الخارجية للبلدان الأعضاء لدى مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية في باكو

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