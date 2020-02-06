وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوزبكي مسائل التعاون بين البلدين

باكو، 6 فبراير، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف في السادس من فبراير شباط اليوم بوزير الخارجية الأوزبكي عبد العزيز كاملوف على هامش الجلسة غير الاعتيادية لوزراء الخارجية لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية المنعقدة في باكو.

أفادت أذرتاج أن الطرفين أشارا في اللقاء إلى أهمية تطوير التعاون بين أذربيجان وأوزبكستان في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والنقل والثقافة وغيرها.

وذكر الوزيران حاجة إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين لافتين في هذا السياق إلى دور مهم لعقد جلسة تالية للجنة الحكومية الدولية للتعاون.

كما أكدا على تحفيز الزيارات المتبادلة بما فيه الزيارات رفيعة المستوى تحفيزا مهما للمزيد من تطوير التعاون وبحثا مسائل التعاون بين البلدين على صعيد المنظمات الدولية.

ورفع الوزير محمدياروف شكره إلى نظيره الأوزبكي على الموقف المبدئي الذي يتخذه الجانب الأوزبكي من حل نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان.

كما تبادلا وجهات نظر حول جدول أعمال تعاون المجلس التركي.