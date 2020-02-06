المجتمع الأذربيجاني لإقليم قراباغ الجبلي المحتل ينادي المجتمع الأرميني للإقليم

باكو، 6 فبراير، أذرتاج

نادى المجتمع الأذربيجاني لإقليم قراباغ الجبلي المحتل الأذربيجاني ناخبين من منتسبي المجتمع الأرميني للإقليم.

أفادت أذرتاج أن نداء المجتمع الأذربيجاني يحوي ما يلي:

"تنظم في التاسع من فبراير انتخابات مبكرة للمجلس الوطني الأذربيجاني. هيئت كل ظرف لجميع مواطني أذربيجان الذين يملكون حق التصويت وفقا للبنود ذات الصلة للدستور الأذربيجاني للتعبير عن إرادتهم أحرارا. كل مرشح يقوم بحملة انتخابية مستفيدا من الإمكانات والفرص المتساوية وفقا للتشريع الانتخابي الأذربيجاني. ومن الممكن متابعة حملة انتخابية يقوم بها كل مرشح من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ونأسف بشدة على أن اعتداء أرمينيا عسكريا ضد البلد واحتلالها أراضي أذربيجان قد حرّم السكان الأرمن المقيمين في الأراضي المحتلة الأذربيجانية من إمكانية قيامهم مباشرا بالاستفادة من حق التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة المذكورة بجانب تعريضه الأذربيجانيين للتطهير العرقي فيها.

نتيجة الاعتداء الأرميني العسكري وقعت 7 دوائر انتخابية للبلد بالكامل ومناطق 3 دوائر انتخابية تحت الاحتلال. نحن بصفتنا منتسبي المجتمع الأذربيجاني لإقليم قراباغ الجبلي الأذربيجاني ننادي الناخبين الأرمن الخاصين بالدوائر الانتخابية في خانكندي وشوشا وأغدام وخوجالي وخوجاوند التي ما زالت تحت الاحتلال الأرميني داعينا إياهم للانتخاب من بين المرشحين المسجلين لدى الدوائر ذات الصلة إلى الانتخابات المذكورة للمجلس الوطني الأذربيجاني وللتعبير عن موقفهم من المرشحين فيها."