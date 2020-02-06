مراقبة دولية على خط الجبهة تنتهي دون حادث يذكر

باكو، 6 فبراير، أذرتاج

مراقبة دولية نظمت على خط الجبهة بين قوات الدفاع الأذربيجاني والاحتلال الأرميني في أراضي محافظة تارتار الأذربيجانية في السادس من فبراير شباط وفقا لتفويض المبعوث الخاص للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي انتهت دون حادث يذكر.

قالت وزارة الدفاع في بيان إن المراقبة الدولية أجراها عن جانب أذربيجان المبعوث الخاص للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي أنجي كاسبشيك برفقة مساعديه الميدانيين ميخائل أولارو ومارتين شوستير.

وشارك في المراقبة الدولية في الأراضي المحتلة الأذربيجانية من قبل الاحتلال الأرميني والمسيطر عليها من جانبها المساعدون الميدانيون للمبعوث الخاص للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي اوجنين يوفيج وجينادي بتريكا وسايمون تيلير.