الرئيس إلهام علييف: ما برح مجلس أوروبا فاقد أهميته على الساحة الدولية والسبب الرئيس يعود إلى الرياء والكيل بمكيالين والظلم السائدة فيه

باكو، 6 فبراير، أذرتاج

عبر أعضاء وفد تركيا بالكامل في اجتماع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في سترازبورغ الشهر الماضي عن دعمه لعمل أذربيجان المحق مبدين تضامنا كاملا للمرة التالية. وقد اظهروا مرة أخرى انهم واقفين إلى جانب الحقيقة والعدالة وأعضاء الوفد الأذربيجاني بدورهم يؤيدون بتركيا تأييدا دائما.

أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في استقباله وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو مع الوفد المرافق له في باكو إن مجلس أوروبا استهدف أذربيجان وتركيا للأسف قائلا انني أتذكر عندما كنت أنا أشرع في نشاطي بصفتي رئيس الوفد الأذربيجاني لأول مرة لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا خطوة أولى اتخذتها كانت عقد لقاء بين وفدي أذربيجان وتركيا وقد اجتمعنا في نفس اليوم واتفقنا على أن نؤيد بعضنا ببعض دائما في جميع المسائل وللأسف اعتبر أن مجلس أوروبا ما زال منذ تلك السنوات يعاني من الانحطاط وما برحت هذه المنظمة فاقدة نفوذها على الساحة الدولية.

وأشار رئيس الدولة إلى أن مجلس أوروبا عاجز حاليا عن أي تأثير له على التطورات الجارية عبر العالم مفيدا أن نفوذ المنظمة تدنى بما فيه الكفاية والسبب الرئيس يعود ما يسودها من الرياء والكيل بمكيالين والظلم والجور.