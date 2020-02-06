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    إعلان "شهر خوجالي" في أوكرانيا

    ٠٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٥‎]

    كييف، 6 فبراير، أذرتاج

    بمبادرة مشتركة من السفارة الأذربيجانية في أوكرانيا وأبناء وطننا، أعلن "شهر خوجالي" في أوكرانيا.

    تفيد أذرتاج أنه في إطار حملة "العدالة لخوجالي" الدولية، ستنظم الاحتجاجات ومناسبات إحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية في خوجالي في جميع مناطق أوكرانيا.

    وفقاً لخطة الأحداث سيتم تنظيم المسيرات في الميادين المركزية للعديد من مقاطعات ومدن أوكرانيا في إطار حملة "العدالة لخوجالي" الدولية.

    أميل حسينلي

    المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

    كييف

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