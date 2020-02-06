الممر الجنوبي للغاز سيكون فوزا جديدا كبيراً لأذربيجان

باكو، 6 فبراير، نهاد بوداغوف، أذرتاج

هذا العام هو العام الحاسم لتشغيل ممر الغاز الجنوبي الذي هو مشروع ضخم للبنية التحتية للطاقة والذي طرحته وضعته أذربيجان. ممر الغاز الجنوبي هو مشروع معقد ويحتوي على مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك 7 دول و11 شركة. يعتبر هذا المشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الأكثر تعقيداً في العالم. لأول مرة، سيغير ممر الغاز الجنوبي، أحد مشاريع الطاقة ذات الأولوية للاتحاد الأوروبي، خريطة الطاقة في المنطقة بأكملها من خلال دمج إمدادات الغاز من منطقة بحر الخزر في السوق الأوروبية. يعد ممر الغاز الجنوبي أحد أهم المشاريع الطموحة في صناعة النفط والغاز العالمية على الإطلاق.

يتكون ممر الغاز الجنوبي من حقول شاه دنيز -2 وتوسيع خط أنابيب جنوب القوقاز ومشروعي "تاناب" و"تاب". في 29 مايو 2018، أقيم حفل الافتتاح الرسمي لممر الغاز الجنوبي في محطة سانغاتشال وتم ضخ الغاز الطبيعي الأذربيجاني في منظومة ممر الغاز الجنوبي. ينتج الغاز في منصتي "شاه دنيز-ألفا" و"شاه دنيز-برافو" في إطار المرحلة الثانية من تطوير حقل شاه دنيز للغاز والمكثفات في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر. يزاد الإنتاج بشكل تدريجي منذ استلام أول غاز من منصة "شاه دنيز برافو" في أواخر يوليو 2018. تبلغ الطاقة الإنتاجية لحفارة شاه دنيز الحالية 56 مليون متر مكعب قياسي يومياً (20 مليار متر مكعب في السنة). حتى الآن، تم استخراج 112 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل شاه دنيز للغاز والمكثفات. حاليا، يتم نقل الغاز الطبيعي من حقل شاه دنيز إلى أسواق أذربيجان (SOCAR) وجورجيا (GOGC) وتركيا (Botash) ولشركة BTC للعديد من المشترين.

في 12 يونيو 2018، تم تشغيل خط أنابيب الغاز تاناب في مدينة أسكي شهر التركية. في 30 نوفمبر من العام الماضي، أقيم حفل افتتاح جزء خط أنابيب "تاناب" الذي يرتبط بأوروبا في مدينة إبسالا لولاية أدرنة التركية. سيوفر مشروع تاناب الذي هو جزء رئيسي من ممر الغاز الجنوبي وسيضل الغاز من حقل شاه دنيز -2 للغاز في القطاع الأذربيجاني من بحر قزوين إلى المستهلكين الأوروبيين. ينضم مشروع "تاناب" الذي يزود تركيا وأوروبا بالغاز الأذربيجاني إلى خط أنابيب جنوب القوقاز في ملتقي الحدود التركية الجورجية وخط أنابيب "تاب" في ملتقي الحدود التركية اليونانية. يبلغ طول جزء أسكي شهر من من تاناب على الحدود الجورجية التركية 1350 كم، ويبلغ طول الخط على الحدود بين مدينة أسكي شهر التركية واليونان 480 كم. قام مشروع "تاناب" الذي يطلق عليه اسم طريق الحرير للطريق بنقل أكثر من 4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى تركيا حتى الآن.

يعد خط أنابيب "تاب" امتداداً لخط أنابيب جنوب القوقاز و"تاناب" اللذين سينقلان الغاز المنتج من شاه دنيز -2 عبر اليونان وألبانيا عبر البحر الأدرياتيكي إلى جنوب إيطاليا ثم إلى أوروبا الغربية. يبلغ طول خط الأنابيب 878 كيلومتراً وقطره 48 بوصة. يمر الجزء الأدنى من خط أنابيب "تاب" على ارتفاع حوالي 820 متراً فوق مستوى سطح البحر ويقع الجزء الأعلى على ارتفاع 1800 متر في الجبال الألبانية. سيتجه مشروع "تاب" شرقاً وغرباً إلى ساحل البحر الأدرياتيكي وعلى ساحل اليونان وألبانيا وإلى الساحل في منطقة بوليا بإيطاليا. سينضم تاب إلى شبكة نقل الغاز الإيطالية التي تديرها شركة Snam Rete Gas. يوفر المشروع فرصاً رائعة لتوصيل الغاز الأذربيجاني إلى الأسواق الأوروبية الرئيسية مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وسويسرا والنمسا. خط أنابيب "تاب" مهم أيضاً لجنوب شرق أوروبا.

بدأ نقل الغاز في نوفمبر من العام الماضي في الجزء اليوناني من "تاب" لأغراض الاختبار. بمجرد بدء تشغيل المرحلة الأولى، سيتم نقل الغاز الطبيعي تدريجياً إلى الأجزاء الأخرى من خط الأنابيب على طول الطريق اليوناني، وكذلك إلى ألبانيا وإيطاليا. من المتوقع أن يتم تشغيل واختبار إمدادات الغاز التجارية من "تاب" بالكامل في أكتوبر من هذا العام، أي وصولاً إلى إيطاليا.

أنجزت شركة أعمال الهندسة والتجهيزات والبناء بنسبة 91% من أجمالي النفقات الرأسمالية البالغة 4.5 مليار يورو لمشروع "تاب". يمر خط الأنابيب عبر ثلاث دول أوروبية - اليونان وألبانيا وإيطاليا. ستصل قدرة النقل الأولية لمشروع "تاب" إلى 10 مليارات متر مكعب في السنة، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 20 مليار متر مكعب في المستقبل.

سيتم تشغيل ممر الغاز الجنوبي الذي هو مشروع كبير للبنية التحتية يربط العديد من البلدان بالكامل هذا العام

لقد ركز رئيس أذربيجان دائماً على تطوير ممر الغاز الجنوبي الذي هو عبارة عن سلسلة معقدة من خطوط الأنابيب ويعقد المجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي سنوياً في باكو. في المؤتمر المكرس لنتائج السنة الأولى من تنفيذ "البرنامج الحكومي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لأقاليم جمهورية أذربيجان للفترة 2019-2023" أكد الرئيس إلهام علييف على أهمية مشروع ممر الغاز الجنوبي. قال الرئيس: "في الوقت الذي نحتفل فيه بنجاح العام الماضي، يجب أن نحتفل بالتأكيد بتوصيل مشروع تاناب إلى الحدود الأوروبية. إنه حدث تاريخي وإنه مشروع تاريخي. يعمل مشروع تاناب الذي هو جزء رئيسي من ممر الغاز الجنوبي، بالكامل تقريباً. في الاحتفال المقام في الحدود التركية اليونانية في نوفمبر من العام الماضي، لاحظنا التعبئة الكاملة للمشروع. ذكرنا في وقت سابق توصيل تاناب إلى تركيا. إنه حقاً مشروع تاريخي. لقد أدى هذا المشروع بالفعل إلى التطوير والإكمال الناجحين لمشروع "تاب" الذي هو الجزء الرابع من ممر الغاز الجنوبي. أنا متأكد من أن مشروع البنية التحتية الضخم هذا العام - ممر الغاز الجنوبي البالغ طوله 3500 كيلومتر - سيربط العديد من البلدان. سيكون هذا انتصارنا الكبير القادم. "

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر نقل 6 مليارات متر مكعب من الغاز إلى تركيا في المرحلة الأولية عبر ممر الغاز الجنوبي باستثمارات بالغة حوالي 40 مليار دولار و10 مليارات متر مكعب من الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا. تم تصميم منظومة خط الأنابيب هذا بحيث يمكن مضاعفة سعته في المستقبل لتوفير سعة غاز إضافية. سيساهم خط الأنابيب هذا في تنويع موارد وطرق نقل الطاقة ليس في المنطقة فقط، ولكن أيضاً في القارة ومن خلال توصيل الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى تركيا ومنها إلى أوروبا. وهكذا، فإن أذربيجان التي تربط بحر الخزر والبحر الأبيض المتوسط بخط أنابيب النفط باكو - تبيليسي - جيهان هي على عتبة هدف ربط بحر الخزر مع البحر الأدرياتيكي.