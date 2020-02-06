وكالة دعم التنمية الدولية الأذربيجانية تطلق حملة "التحالف من أجل محاربة العمى الممكن تجنبه" في تشاد والنيجر

باكو، 6 فبراير، أذرتاج

نفذت وكالة دعم التنمية الدولية التابعة لوزارة الخارجية الأذربيجانية (AIDA) بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية (IIB) خلال عام 2019 في ندجامينا وميلفي وإدري بجمهورية تشاد وفي ماغاريا ومايا وسوروا في النيجر مشروع "التحالف من أجل محاربة العمى الممكن تجنبه" (AFAB).

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية الاذربيجانية، خضع 22800 شخص لفحوص العيون، تمت معالجة 3276 مصاب بالعمى الكلي أو الجزئي، كجزء من حملة شملت برامج تشاد والنيجر الوطنية للتحكم في الرؤية، بالإضافة إلى نادي البصر والوكالة التونسية الفنية.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة AIDA منذ عام 2012 انضمت إلى ""التحالف من أجل محاربة العمى الممكن تجنبه" في العديد من الدول الأفريقية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وهي حالياً شريك استراتيجي للبنك الإسلامي للتنمية.

في المرحلة الأولى من البرنامج والتي شملت الفترة 2009-2016، تم فحص أكثر من 300 ألف شخص في 11 دولة إفريقية مجاناً وأعيد البصر لأكثر من 56 ألف شخص كانوا يعانون من فقدان البصر التام أو الجزئي. وكما نظمت الدورات التدريبية المطلوبة لرفع الكفاءة المهنية لـ 177 طبيباً محلياً. وشارك أطباء مركز ظريفة علييفا لطب العيون أيضاً في جراحة العيون.

في عام 2018 بدأت المرحلة الثانية من الحملة التي ستجري في السنوات الخمس القادمة. في إطار هذه الحملة تتوخى جراحة أكثر من 100 ألف شخص في 12 دولة إفريقية وإجراء فحوص العيون وتوفير النظارات البصرية لأكثر من مليون تلميذ ورفع مستوى التأهيل المهني لـ 90 طبيباً محلياً.