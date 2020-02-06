عقد اجتماع عمل بين هيئاتي الجمارك لأذربيجان وإيران

باكو، 6 فبراير، أذرتاج

التقى موظفو هيئاتي الجمارك في أذربيجان وإيران في نقطة التفتيش في بيلاسوفار للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

تفيد أذرتاج نقلاً عن إدارة الصحافة والعلاقات العامة في لجنة الجمارك الحكومية أنه في الاجتماع الذي عقد بدعوة من الجانب الإيراني شارك عن أذربيجان وفد برئاسة رئيس المركز الجمركي لمنطقة بلاسوفار التابع للإدارة العامة الجنوبية جيهون إبراهيموف وشارك عن إيران وفد برئاسة رئيس مخفر الجمرك والعبور لبلاسوار لهذا البلد رامن زهيري.

اشير في الاجتماع إلى أن العلاقات الودية بين البلدين تتطور بروح من التعاون المثمر في السنوات الأخيرة وتعززت العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويزيد حجم التبادل التجاري. وكما أشير إلى أن الموقع الاستراتيجي للبلدين على طرق التجارة الدولية سيزيد من تعزيز التعاون.

تطرق الطرفان إلى العمل الذي تقوم به السلطات الجمركية لمناقشة سهولة وسرعة التجارة الدولية وكذلك الحركة السريعة وغير المعيقة للمركبات والأشخاص عبر الحدود الجمركية وناقشا آفاق التعاون في المستقبل.