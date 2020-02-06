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    المجلس التركي يبحث تأسيس مؤسسة استثمارية

    ٠٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٢]

    باكو، 6 فبراير، أذرتاج

    تحدث بغداد أمرييف عن حاجة إلى تأسيس مؤسسة استثمارية داخل المجلس التركي.

    أفادت أذرتاج عن أمرييف الأمين العام لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية قوله في مؤتمر صحفي عقده في باكو عقب الجلسة الاستثنائية للمؤسسة المنعقدة في السادس من فبراير شباط اليوم إن الأعمال جارية من اجل تأسيس صندوق للاستثمار ومن المخطط عرضه في قمة تستضيفها إسطنبول.

    كما ذكر الأمين العام أن الجلسة غير الاعتيادية بحثت قواعد منح عضوية للبلاد الحائزة على صفة مراقبة لدى المجلس بجانب النظر في حصول المنظمة على صفة مراقب لدى منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة وإمكانات إقامة علاقات مع المنظمات الدولية.

    AZERTAG.AZ :المجلس التركي يبحث تأسيس مؤسسة استثمارية
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