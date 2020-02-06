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    رغم العقوبات، ستواصل الدنمارك تعاونها مع إيران

    ٠٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٠٠]

    طهران، 6 فبراير، أذرتاج

    على الرغم من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الامريكية على ايران، ستفتح الشركات الدنماركية مؤسسة إنتاج الأدوية والعقاقير في إيران.

    تفيد أذرتاج أن السفير الدنماركي في إيران داني أنان صرح بذلك مشيراً إلى أنه سيتم إتمام الأعمال لإعداد الوثائق اللازمة خلال شهرين وستبدأ عملية الإنتاج. سيتم استخدام الأدوية والمستلزمات الطبية المنتجة لتلبية احتياجات إيران وسيتم تصديرها أيضاً إلى الدول المجاورة.

    وأشار السفير إلى أن الاتحاد الأوروبي، وكذلك الدنمارك، لا يدعمان العقوبات الأمريكية ويبحثان عن سبل لتطوير التعاون مع إيران.

    أشير إلى أن العقوبات مع إلحاقها الأضرار للتعاون المتبادل سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد الدنماركي أيضاً.

    من الجدير بالذكر أن الدنمارك وإيران كانتا تتعاون تعاوناً وثيقاً في صناعة الأدوية. وكان المنتجون الإيرانيون يشترون المواد الخام من الدنمارك لإنتاج العديد من الأدوية. ومع ذلك، فإن العقوبات الأمريكية لم تسمح لهذا التعاون بالاستمرار.

    قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بأن العقوبات المفروضة على الرعاية الصحية الإيرانية معادية للإنسانية وتتطلب من الولايات المتحدة إلغاءها.

    رابيل كنانوف

    المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

    طهران

    AZERTAG.AZ :رغم العقوبات، ستواصل الدنمارك تعاونها مع إيران
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