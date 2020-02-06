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    جاويش اوغلو يؤكد تكثيف الجهود والفعاليات الرامية إلى تعزيز المجلس التركي

    ٠٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:١٧]

    باكو، 6 فبراير، أذرتاج

    قال مولود جاويش اوغلو إن الجهود والفعاليات الرامية إلى تعزيز المجلس التركي ستكثف.

    أفادت أذرتاج عن جاويش اوغلو وزير الخارجية التركي قوله إن وزراء الخارجية للبلدان الأعضاء لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية يجتمعون في نيويورك.

    وأضاف أن الأمانة فوضت بصلاحيات لإعداد مقترحات ستقدم إلى الرؤساء في اجتماع للمجلس التركي سيعقد في تركيا هذا العام قبل أن تمنح صفة للبلاد المراقبة.

    AZERTAG.AZ :جاويش اوغلو يؤكد تكثيف الجهود والفعاليات الرامية إلى تعزيز المجلس التركي
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