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    أخبار رسمية


    الرئيس يستقبل قائد الأركان العامة الروسي مع الوفد المرافق له

    ٠٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:١٥‎]

    باكو، 6 فبراير، أذرتاج

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في السادس من فبراير شباط اليوم قائد الأركان العامة الروسي النائب الأول لوزير الدفاع الروسي فاليري جيراسيموف مع الوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس يستقبل قائد الأركان العامة الروسي مع الوفد المرافق له
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