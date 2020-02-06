باكو، 6 فبراير، أذرتاج استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في السادس من فبراير شباط اليوم قائد الأركان العامة الروسي النائب الأول لوزير الدفاع الروسي فاليري جيراسيموف مع الوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس يستقبل قائد الأركان العامة الروسي مع الوفد المرافق له

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