الرئيس يستقبل قائد الأركان العامة الروسي مع الوفد المرافق له
AzerTAg.az
٠٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:١٥]
باكو، 6 فبراير، أذرتاج
استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في السادس من فبراير شباط اليوم قائد الأركان العامة الروسي النائب الأول لوزير الدفاع الروسي فاليري جيراسيموف مع الوفد المرافق له.
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