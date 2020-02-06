اختتام الجلسة الاستثنائية لوزراء الخارجية للمجلس التركي في باكو

باكو، 6 فبراير، أذرتاج

اختتمت الجلسة الاستثنائية المنعقدة في باكو السادس من فبراير شباط اليوم لوزراء الخارجية للبلاد الأعضاء لدى المجلس التركي.

أفادت أذرتاج أن الجلسة بحثت تحديد صفة رئيس فخري ومسائل توسيع العلاقات مع البلاد غير الأعضاء وكذلك المنظمات الدولية.

كما نوقشت سبل حل نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان.

واكد وزراء الخارجية على ضرورة مزيد من توسيع علاقات التعاون بين البلاد الأعضاء مع تعزيز الوحدة داخل المنظمة.

استراتيجية جديدة باسم "المجلس التركي 2025م" تحدد آفاق المنظمة كانت بين المسائل المطروحة للنقاش في الجلسة.

يذكر أن المجلس التركي مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية منظمة حكومية دولية تساعد التعاون الشاملة بين البلاد الناطقة بالتركية وأسست المنظمة على أساس اتفاقية نخجوان الموقع عليها في اجتماع القمة المنعقد في مدينة نخجوان الأذربيجانية في الثالث من أكتوبر عام 2009م لرؤساء الدول الناطقة بالتركية حيث أن أذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وتركيا أعضاء المنظمة المؤسسة. وتملك هنغاريا صفة عضو مراقب. وقررت أوزبكستان في سبتمبر عام 2019م بالانتساب إلى عضوية المجلس التركي مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية.