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    الخارجية: حزنك حزننا، يا تركيا الشقيقة

    ٠٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:١٨]

    باكو، 6 فبراير، أذرتاج

    قدمت وزارة الخارجية الأذربيجانية العزاء إلى تركيا في الخسائر الروحية جراء الانهيارين الثلجيين وتحطم الطائرة المدنية في تركيا.

    أفادت أذرتاج عن حساب وزارة الخارجية على تويتر أنها قدمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا جراء الحادثين متمنية شفاء عاجلا من الله تعالى للمصابين والجرحى وأكدت أن "حزن تركيا حزننا يا تركيا الشقيقة!".

    AZERTAG.AZ :الخارجية: حزنك حزننا، يا تركيا الشقيقة
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    الخارجية: حزنك حزننا، يا تركيا الشقيقة