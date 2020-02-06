خط باكو – تبيليسي – جيهان ينقل 3ر3 مليارات برميل من النفط الخام حتى الآن

باكو، 6 فبراير، أذرتاج

صدر حوالي 31 مليون طن او 233 مليون برميل من النفط الخام خلال العام الماضي عبر خط أنبوب النفط التصديري الرئيسي باكو – تبيليسي – جيهان وحمل النفط المذكور على 296 ناقلة بميناء جيهان.

قالت بي بي أذربيجان إن 138 مليون دولار نفقت لتشغيل الخط ونحو 44 مليون دولار للنفقات الرئيسية خلال العام.

خط أنبوب النفط بتج بطول 1768 كم وضع للخدمة منذ يونيو عام 2006 ونقل الخط منذ ذلك الوقت نحو 447 مليون طن او 35ر3 مليارات برميل من النفط الخام إلى نهاية العام الماضي وحمل النفط المنقول في ميناء جيهان على 4381 ناقلة إلى السوق العالمية.

وينقل الخط حاليا النفط الخام المستخرج من مجموعة حقول اذري – جيراق – جونشلي ومكثفات حقل شاه دنيز من أذربيجان بجانب نقل النفط المستخرج من تركمانستان وروسيا وكازاخستان والمكثفات.

يذكر أن مساهمات شركة باكو – تبيليسي – جيهان هي بي بي 30.1 في المائة وأذ بتج 25 في المائة وشيفرون 8.9 في المائة وإكوينور 8.71 في المائة وتباو 6.53 في المائة وأني 5 في المائة وتوتال 5 في المائة وإيتوتشو 3.4 في المائة وإينبكس 2.5 في المائة وأكسون مبايل 2.5 في المائة وأنقج ليميتد 2.36 في المائة.