البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار للغد
AzerTAg.az
٠٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٠٩]
باكو، 6 فبراير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 فبراير شباط.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 7 فبراير شباط.
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