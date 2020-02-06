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    سياسة


    وفود من الاردن وعدة دول لمراقبة الانتخابات الأذربيجانية

    ٠٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٣٢]

    باكو، 6 فبراير (أذرتاج).

    وصل الوفد الاردني ووفود من عدة دول عربية واجنبية الى اذربيجان، لمراقبة وتغطية الانتخابات التشريعية التي تجري يوم الاحد المقبل.

    ويشارك بمراقبة الانتخابات نحو 450 مراقبا من بينهم، سياسيون وممثلو احزاب ومؤسسات مجتمع مدني وصحفيون ومختصون بالشأن الانتخابي، حسبما أفادت وكالة الانباء الأردنية (بترا).

    يذكر ان الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف، كان قد اصدر مرسوما في 5 كانون الأول من العام الماضي، يقضي بحل الدورة الخامسة للمجلس الوطني وتحديد 9 شباط الحالي يومَ الانتخابات التشريعية المبكرة في اذربيجان.

    وتواصل جمهورية أذربيجان منذ استقلالها في العام 1991، اتباع سياسة الإصلاحات الديمقراطية والسياسية، حيث استمر الرئيس إلهام علييف ومنذ توليه السلطة عام 2003، السير على نفس النهج.

    AZERTAG.AZ :وفود من الاردن وعدة دول لمراقبة الانتخابات الأذربيجانية
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