الجيش الأذربيجاني يتقدم بـ47 نقطة على أرمينيا في التصنيف الدولي الجديد

باكو، 6 فبراير، أذرتاج

أعلنت Global Firepower المعروفة في مجال التحاليل العسكرية عن تصنيف أفضل الجيوش في العالم بحلول عام 2020. تفيد أذرتاج استناداُ إلى الموقع الرسمي للمؤسسة، أن القوات المسلحة الأذربيجانية على تصنيف أقوى جيش في المنطقة واحتلت المرتبة 64 من بين 138 دولة. يحتل جيش جورجيا المجاورة المرتبة ال89 وأرمينيا هو المرتبة ال111. وبالتالي، جيشنا يتقدم ب47 نقطة على قوات العدو.

تعتبر القوات المسلحة الأمريكية أقوى في العالم حسب التصنيف. وتحتل روسيا المرتبة الثانية والصين المرتبة الثالثة. يحتل الجيش الأذربيجاني أحد المواقع الرائدة ليس فقط في جنوب القوقاز، ولكن أيضاً في رابطة الدول المستقلة.

تقوم مؤسسة “Global Firepower“ بترتيب جدول تصنيف لجيوش ل138 دولة منذ عام 2006.