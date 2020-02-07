باكو، 7 فبراير، أذرتاج ارتفعت أسعار النفط بالمصافق العالمية. أفادت أذرتاج أن برميل البترول من نوع "برنت" يعرض بقيمة 12ر55 دولارا في مصفق انتركونتيننتال للعقود المستقبلية بلندن بعد نمو مسجل قدر 19ر0 دولار فيما يباع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 04ر51 دولارا في بورصة "نايمكس" لتداول السلع بنيويورك بعد نمو سعره قدر 09ر0 دولار.

AZERTAG.AZ : أسعار النفط بالمصافق العالمية

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