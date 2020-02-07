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    بعثة الجمعية البرلمانية التركية تراقب على الانتخابات البرلمانية المبكرة في أذربيجان

    ٠٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٢٣]

    باكو، 7 فبراير، أذرتاج

    بعثة مراقبين دوليين تابعة للجمعية البرلمانية للبلدان الناطقة بالتركية تراقب سير الانتخابات البرلمانية المبكرة المنظمة في أذربيجان التاسع من فبراير الحالي.

    أفادت أذرتاج أن بعثة المراقبين تضم دبلوماسيين من نواب برلمانات كازاخستان وقيرغيزستان وتركيا وممثلين من أمانة الجمعية البرلمانية التركية.

    ويعقد المراقبون لقاءات في عدد من المؤسسات الحكومية خلال مدة زيارتهم ويراقبون على سير عمليات التصويت يوم الاقتراع في باكو والأقاليم.

    وينظم مؤتمر صحفي في العاشر من فبراير لنتائج المراقبات للبعثة مع عرض بيان رسمي حول الانتخابات.

    يذكر أن بعثة المراقبين للجمعية البرلمانية التركية راقبت على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وكذلك الاستفتاءات العامة المنظمة منذ عام 2010م في البلاد الأعضاء.

    AZERTAG.AZ :بعثة الجمعية البرلمانية التركية تراقب على الانتخابات البرلمانية المبكرة في أذربيجان
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