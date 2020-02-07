تيد فولترز: الناتو يقدر تقديراً عالياً مساهمة أذربيجان في "الدعم الحازم" لأفغانستان
AzerTAg.az
٠٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٢٨]
باكو، 6 فبراير، أذرتاج
"نقدر تقديرا عاليا مساهمتكم المتواصلة في مهمة "الدعم الحاسم" في أفغانستان وخدمة جنودكم التي نشاهد فيها".
تفيد أذرتاج أنه صرح بذلك القائد العام لقوات التحالف لحلف الناتو في أوروبا تيد فولترز في اجتماعه مع رئيس أذربيجان إلهام علييف في 6 فبراير.
قال فولتيرز مشدداً على تقديره لاذربيجان بقيادة الرئيس إلهام علييف موقعه الرائد في مجال الأمن والسلام: "إننا نثمن شعبكم وجيشكم على كل ما يفعلان. وله تأثير كبير على جهودنا لمنع دخول الجماعات الإرهابية إلى البلاد خارج حدود أفغانستان. أعتقد أن المهمة لا تزال تعمل بشكل جيد وأن جنودكم جزء هام من هذه المهمة. "
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